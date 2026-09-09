Рейтинг@Mail.ru
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/ne-sbili-nichego-na-ukraine-sdelali-priznanie-posle-udarov-po-kievu-1159213349.html
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву - РИА Новости Крым, 09.09.2026
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
Украинские военные в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны". РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:09
2026-09-09T12:00
украина
киев
удары по украине
новости сво
сми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127422133_0:27:1146:672_1920x0_80_0_0_55fc3e231156ec30427b58e4ee753e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Украинские военные в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".В ночь на среду в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК и распределительным центрам в Киеве и Николаеве. Масштабные повреждения получили грузовой терминал, сухогруз с военным грузом и объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для поставок ВСУ.Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областяхМассированный удар по Украине – что пораженоКиев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127422133_93:0:1009:687_1920x0_80_0_0_873b0cfdc1dff3f57156765ce083faa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, удары по украине, новости сво, сми
"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву

ВСУ не смогли сбить баллистические ракеты во время масштабных ударов по Киеву - СМИ

11:09 09.09.2026 (обновлено: 12:00 09.09.2026)
 
© Telegram Владимира РоговаКиев, 09.03.2023. Скриншот видео
Киев, 09.03.2023. Скриншот видео
© Telegram Владимира Рогова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Украинские военные в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".
"Украина этой ночью не сумела сбить запущенные баллистические ракеты", — цитирует сообщение РИА Новости.
В ночь на среду в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК и распределительным центрам в Киеве и Николаеве. Масштабные повреждения получили грузовой терминал, сухогруз с военным грузом и объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для поставок ВСУ.
Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.
В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областях
Массированный удар по Украине – что поражено
Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
 
УкраинаКиевУдары по УкраинеНовости СВОСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния