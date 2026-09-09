https://crimea.ria.ru/20260909/ne-sbili-nichego-na-ukraine-sdelali-priznanie-posle-udarov-po-kievu-1159213349.html

"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву

"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву - РИА Новости Крым, 09.09.2026

"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву

Украинские военные в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны". РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T11:09

2026-09-09T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Украинские военные в ночь на среду не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".В ночь на среду в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК и распределительным центрам в Киеве и Николаеве. Масштабные повреждения получили грузовой терминал, сухогруз с военным грузом и объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для поставок ВСУ.Серия мощных взрывов прокатилась по Киевской, Николаевской и Одесской областям в ночь на 9 сентября, сообщали ранее украинские экстренные службы.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в трех областяхМассированный удар по Украине – что пораженоКиев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, удары по украине, новости сво, сми