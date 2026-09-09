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Названы сроки появления более опасного штамма гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
Названы сроки появления более опасного штамма гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
В 2028 году в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который вызовет пандемический подъем заболеваемости. Об этом сообщил академик Российской... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:25
2026-09-09T13:25
геннадий онищенко
грипп
вирусы
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В 2028 году в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который вызовет пандемический подъем заболеваемости. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.По словам академика РАН, пандемический подъем заболеваемости происходит примерно один раз в 10 лет. При этом эпидемические подъемы наблюдаются ежегодно."Мы каждый год меняем штаммовый состав вакцины, когда два, когда один штамм меняется в составе. В этом году мы будем прививать граждан от гриппа A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 (свиной грипп - ред.), A/Darwin/1454/2025 (H3N2) (гонконгский грипп - ред.), грипп типа B Victoria… Сказать, что это очень агрессивные штаммы нельзя", - сказал Онищенко.Также он напомнил о необходимости осенней вакцинации от гриппа. По его словам, вакцинироваться необходимо людям, которые входят в группу риска – это 17 млн школьников, все пенсионеры и граждане, которые по роду деятельности активно взаимодействуют с людьми. В случае успешной кампании по вакцинации в предстоящем сезоне будет создан популяционный иммунитет, а сезонный пандемический подъем по стране будет минимальным.В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас за границейКак будут использовать вакцину от рака кожи в РоссииНазвана самая смертоносная инфекция в мире
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РИА Новости Крым
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96
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геннадий онищенко, грипп, вирусы, здоровье, общество
Названы сроки появления более опасного штамма гриппа

В мире в 2028 году может появиться более опасный штамм гриппа

13:25 09.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В 2028 году в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который вызовет пандемический подъем заболеваемости. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
"Где-то года через два по всем канонам должен появиться более агрессивный штамм гриппа. Сейчас поменяли все три штамма вакцины - это результат глобального мониторинга, который мы ведем", - сказал Онищенко.
По словам академика РАН, пандемический подъем заболеваемости происходит примерно один раз в 10 лет. При этом эпидемические подъемы наблюдаются ежегодно.
"Мы каждый год меняем штаммовый состав вакцины, когда два, когда один штамм меняется в составе. В этом году мы будем прививать граждан от гриппа A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 (свиной грипп - ред.), A/Darwin/1454/2025 (H3N2) (гонконгский грипп - ред.), грипп типа B Victoria… Сказать, что это очень агрессивные штаммы нельзя", - сказал Онищенко.
Также он напомнил о необходимости осенней вакцинации от гриппа. По его словам, вакцинироваться необходимо людям, которые входят в группу риска – это 17 млн школьников, все пенсионеры и граждане, которые по роду деятельности активно взаимодействуют с людьми. В случае успешной кампании по вакцинации в предстоящем сезоне будет создан популяционный иммунитет, а сезонный пандемический подъем по стране будет минимальным.
В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.
В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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Геннадий ОнищенкоГриппВирусыЗдоровьеОбщество
 
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