https://crimea.ria.ru/20260909/nazvany-sroki-poyavleniya-bolee-opasnogo-shtamma-grippa-1159222315.html

Названы сроки появления более опасного штамма гриппа

Названы сроки появления более опасного штамма гриппа - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Названы сроки появления более опасного штамма гриппа

В 2028 году в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который вызовет пандемический подъем заболеваемости. Об этом сообщил академик Российской... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T13:25

2026-09-09T13:25

2026-09-09T13:25

геннадий онищенко

грипп

вирусы

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В 2028 году в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который вызовет пандемический подъем заболеваемости. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.По словам академика РАН, пандемический подъем заболеваемости происходит примерно один раз в 10 лет. При этом эпидемические подъемы наблюдаются ежегодно."Мы каждый год меняем штаммовый состав вакцины, когда два, когда один штамм меняется в составе. В этом году мы будем прививать граждан от гриппа A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 (свиной грипп - ред.), A/Darwin/1454/2025 (H3N2) (гонконгский грипп - ред.), грипп типа B Victoria… Сказать, что это очень агрессивные штаммы нельзя", - сказал Онищенко.Также он напомнил о необходимости осенней вакцинации от гриппа. По его словам, вакцинироваться необходимо людям, которые входят в группу риска – это 17 млн школьников, все пенсионеры и граждане, которые по роду деятельности активно взаимодействуют с людьми. В случае успешной кампании по вакцинации в предстоящем сезоне будет создан популяционный иммунитет, а сезонный пандемический подъем по стране будет минимальным.В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.В Севастополе накануне также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас за границейКак будут использовать вакцину от рака кожи в РоссииНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, грипп, вирусы, здоровье, общество