https://crimea.ria.ru/20260909/na-meste-chp-nashli-esche-odno-telo---chislo-pogibshikh-pod-lavinoy-vyroslo-do-14-1159233671.html
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:47
2026-09-09T16:47
2026-09-09T16:47
кабардино-балкария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Ранее в среду в МЧС сообщали, что нашли одно тело альпиниста, тогда число погибших составляло 13. Поисковые работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14 - МЧС