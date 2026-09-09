https://crimea.ria.ru/20260909/na-meste-chp-nashli-esche-odno-telo---chislo-pogibshikh-pod-lavinoy-vyroslo-do-14-1159233671.html

На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14

На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14 - РИА Новости Крым, 09.09.2026

На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14

Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:47

2026-09-09T16:47

2026-09-09T16:47

кабардино-балкария

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Ранее в среду в МЧС сообщали, что нашли одно тело альпиниста, тогда число погибших составляло 13. Поисковые работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260908/novaya-lavina-soshla-v-gorakh-kabardino-balkarii-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-12-1159184472.html

кабардино-балкария

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия