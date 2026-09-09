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На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14
Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:47
2026-09-09T16:47
кабардино-балкария
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Ранее в среду в МЧС сообщали, что нашли одно тело альпиниста, тогда число погибших составляло 13. Поисковые работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия
На месте ЧП нашли еще одно тело - число погибших под лавиной выросло до 14

Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14 - МЧС

16:47 09.09.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, общее число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
"Сегодня специалисты МЧС России нашли тела еще двоих альпинистов. Общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба трех альпинистов остается неизвестной", - говорится в сообщении.
Ранее в среду в МЧС сообщали, что нашли одно тело альпиниста, тогда число погибших составляло 13. Поисковые работы продолжаются.
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Кабардино-БалкарияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПроисшествия
 
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