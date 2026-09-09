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Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены
Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены
Один ребенок и трое взрослых погибли в Новороссийске при массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:49
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новороссийск
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Один ребенок и трое взрослых погибли в Новороссийске при массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Мэр города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома.В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.Кроме того, удар пришелся по Анапе.Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах, добавил Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, вениамин кондратьев, атаки всу
Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены

В Новороссийске четыре человека погибли и 29 ранены при массированной атаке ВСУ

08:49 09.09.2026 (обновлено: 08:56 09.09.2026)
 
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Один ребенок и трое взрослых погибли в Новороссийске при массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Мэр города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома.
"Четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Также этой ночью в городе пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь", - написал он в МАКС.
В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.
Кроме того, удар пришелся по Анапе.
"В Анапе обломками беспилотника повреждены три частных дома и детский сад. Главное, там обошлось без пострадавших", - отметил губернатор.
Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах, добавил Кондратьев.
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НовороссийскВениамин КондратьевАтаки ВСУ
 
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