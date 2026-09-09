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Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены

Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Массированная атака ВСУ на Новороссийск: четыре человека погибли и 29 ранены

Один ребенок и трое взрослых погибли в Новороссийске при массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T08:49

2026-09-09T08:49

2026-09-09T08:56

новороссийск

вениамин кондратьев

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Один ребенок и трое взрослых погибли в Новороссийске при массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Мэр города Андрей Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома.В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.Кроме того, удар пришелся по Анапе.Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах, добавил Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, вениамин кондратьев, атаки всу