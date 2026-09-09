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Лесные пожары бушуют в Новороссийске
Лесные пожары бушуют в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Лесные пожары бушуют в Новороссийске
В Новороссийске зафиксированы три очага возгорания – с огнем борются все имеющиеся силы и средства. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T18:22
2026-09-09T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. В Новороссийске зафиксированы три очага возгорания – с огнем борются все имеющиеся силы и средства. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По информации Кравченко, пожар на территории карьера в Восточном районе локализован на площади в один гектар. Идет проливка самых опасных участков, угрозы распространения огня нет.Также круглосуточно пожарные и волонтеры находятся в районе лесного массива на горе Колдун, люди борются с огнем, который распространился на площади 1,2 гектара. На этом участке для доставки воды к труднодоступной возвышенности задействованы мотоциклы и квадроциклы, был привлечен вертолет для тушения."Ситуация контролируемая – ночью будет организовано дежурство для оперативного реагирования на возможные изменения обстановки", – отметил мэр.Кроме того, пожар локализован в районе хутора Дюрсо, площадь возгорания составляет 2,5 гектара, добавил он, заверив, что власти принимают все возможные меры для полной ликвидации возгораний в кратчайшие сроки.Ранее в среду сообщалось, что в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки вражеского дрона подожгли лес под НовороссийскомНовости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелоеСевастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара
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новороссийск, андрей кравченко, краснодарский край, происшествия, пожар
Лесные пожары бушуют в Новороссийске
В Новороссийске бушуют пожары – с огнем борются все имеющиеся силы
18:22 09.09.2026 (обновлено: 18:30 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. В Новороссийске зафиксированы три очага возгорания – с огнем борются все имеющиеся силы и средства. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На территории Новороссийска зафиксированы три очага возгорания. К тушению привлечены все имеющиеся силы и средства: муниципальная пожарная охрана, лесничество и спасательные формирования. Координацию работ осуществляет оперативный штаб", – написал он в своем канале в МАКС.
По информации Кравченко, пожар на территории карьера в Восточном районе локализован на площади в один гектар. Идет проливка самых опасных участков, угрозы распространения огня нет.
Также круглосуточно пожарные и волонтеры находятся в районе лесного массива на горе Колдун, люди борются с огнем, который распространился на площади 1,2 гектара. На этом участке для доставки воды к труднодоступной возвышенности задействованы мотоциклы и квадроциклы, был привлечен вертолет для тушения.
"Ситуация контролируемая – ночью будет организовано дежурство для оперативного реагирования на возможные изменения обстановки", – отметил мэр.
Кроме того, пожар локализован в районе хутора Дюрсо, площадь возгорания составляет 2,5 гектара, добавил он, заверив, что власти принимают все возможные меры для полной ликвидации возгораний в кратчайшие сроки.
Ранее в среду сообщалось
, что в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.
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