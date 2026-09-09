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Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России
Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России
Во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:39
2026-09-09T08:39
2026-09-09T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что с этого месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, кроме того, многие взрослые возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков.Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, анна попова, орви, роспотребнадзор, вирусы, здоровье, новости
Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России
В России рост заболеваемости ОРВИ ожидается во второй декаде сентября - Попова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что с этого месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, кроме того, многие взрослые возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков.
"Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа: все перемещаются, возвращаясь к месту работы или учебы. И первую волну (заболеваемости ОРВИ - ред.) мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте.
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