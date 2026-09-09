https://crimea.ria.ru/20260909/kogda-ozhidaetsya-rost-zabolevaemosti-orvi-v-rossii-1159205680.html

Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России

Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России

Во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T08:39

2026-09-09T08:39

2026-09-09T08:39

россия

анна попова

орви

роспотребнадзор

вирусы

здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что с этого месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, кроме того, многие взрослые возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков.Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, орви, роспотребнадзор, вирусы, здоровье, новости