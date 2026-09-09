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"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО
"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.09.2026
"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО
Зенитчики группировки "Днепр" уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении из установок ЗУ-23-2. Российские военные работают там, где нет мест... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T22:43
2026-09-09T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Зенитчики группировки "Днепр" уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении из установок ЗУ-23-2. Российские военные работают там, где нет мест проживания мирного населения. Об этом рассказывает военнослужащий с позывным "Хабиб", его цитирует пресс-служба Минобороны РФ.Как пояснили в российском Минобороны, в условиях современного боя расчеты ПВО сталкиваются с применением противником разведывательных и тяжелых ударных беспилотников. Для оперативного реагирования на угрозы в составе 49-й общевойсковой армии действуют мобильные зенитные огневые группы. Они оснащены установками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами.Основная задача расчетов зенитных установок – это прикрытие военных объектов и гражданской инфраструктуры региона от ударов беспилотной авиации и других средств воздушного нападения противника, говорится в сообщении.Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дроновБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
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министерство обороны рф, запорожская область, группировка войск "днепр", видео, новости сво, видео
"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО
Зенитчики группировки "Днепр" разбивают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Зенитчики группировки "Днепр" уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении из установок ЗУ-23-2. Российские военные работают там, где нет мест проживания мирного населения. Об этом рассказывает военнослужащий с позывным "Хабиб", его цитирует пресс-служба Минобороны РФ.
"Работаем в основном по БПЛА, учитывая, чтобы рядом не было мест проживания мирного населения. Заранее получаем информацию по типу вражеского беспилотника, его скорость и координаты, и дальше работаем по нему", - говорит наводчик с позывным "Хабиб".
Как пояснили в российском Минобороны, в условиях современного боя расчеты ПВО сталкиваются с применением противником разведывательных и тяжелых ударных беспилотников. Для оперативного реагирования на угрозы в составе 49-й общевойсковой армии действуют мобильные зенитные огневые группы. Они оснащены установками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами.
Основная задача расчетов зенитных установок – это прикрытие военных объектов и гражданской инфраструктуры региона от ударов беспилотной авиации и других средств воздушного нападения противника, говорится в сообщении.
Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник
ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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