https://crimea.ria.ru/20260909/khabib-rasskazal-o-rabote-mobilnykh-zenitnykh-ognevykh-grupp-v-zone-svo-1159211174.html

"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО

"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.09.2026

"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО

Зенитчики группировки "Днепр" уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении из установок ЗУ-23-2. Российские военные работают там, где нет мест... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T22:43

2026-09-09T22:43

2026-09-09T22:43

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Зенитчики группировки "Днепр" уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Каховском направлении из установок ЗУ-23-2. Российские военные работают там, где нет мест проживания мирного населения. Об этом рассказывает военнослужащий с позывным "Хабиб", его цитирует пресс-служба Минобороны РФ.Как пояснили в российском Минобороны, в условиях современного боя расчеты ПВО сталкиваются с применением противником разведывательных и тяжелых ударных беспилотников. Для оперативного реагирования на угрозы в составе 49-й общевойсковой армии действуют мобильные зенитные огневые группы. Они оснащены установками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами.Основная задача расчетов зенитных установок – это прикрытие военных объектов и гражданской инфраструктуры региона от ударов беспилотной авиации и других средств воздушного нападения противника, говорится в сообщении.Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дроновБойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, группировка войск "днепр", видео, новости сво, видео