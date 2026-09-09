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Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260909/kak-korabl-krepost-v-konstantinopol-khodil--infografika-1149291103.html
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
Ровно 327 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T06:49
2026-09-09T06:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ровно 327 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник Азовского флота России "Крепость".На его борту в город прибыл весь состав русского посольства – 72 человека. Всего на "Крепости" было 138 человек – без дипломатов. На всех кораблях эскадры, сопровождавшей "Крепость", находились 2000 сержантов и солдат Преображенского и Семеновского полков.Все это впечатлило турков, и вскоре был подписан мирный договор, по которому Турция признала присоединение к Российской Империи Азова, взятого русскими в боях вместе со всем районом устья Дона.Уже к 1700 году для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и более полусотни гребных судов. К 1725 году был создан регулярный флот России.Подробнее о том, как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV векаКак появился первый советский танк – инфографикаОт кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
история, инфографика, крым, россия
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

Корабль "Крепость" и его поход в Константинополь – инфографика РИА Новости Крым

06:49 09.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ровно 327 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник Азовского флота России "Крепость".
На его борту в город прибыл весь состав русского посольства – 72 человека. Всего на "Крепости" было 138 человек – без дипломатов. На всех кораблях эскадры, сопровождавшей "Крепость", находились 2000 сержантов и солдат Преображенского и Семеновского полков.
Все это впечатлило турков, и вскоре был подписан мирный договор, по которому Турция признала присоединение к Российской Империи Азова, взятого русскими в боях вместе со всем районом устья Дона.
Уже к 1700 году для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и более полусотни гребных судов. К 1725 году был создан регулярный флот России.
Подробнее о том, как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – в инфографике РИА Новости Крым.
Корабль Крепость в Константинополе – инфографикаКорабль Крепость в Константинополе – инфографика
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