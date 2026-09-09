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Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ
Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ
Ученые из Гвинеи готовы участвовать в совместных с российскими коллегами экспедициях в Арктику, если на уровне правительства будут заключены определенные... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T20:11
2026-09-09T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые из Гвинеи готовы участвовать в совместных с российскими коллегами экспедициях в Арктику, если на уровне правительства будут заключены определенные соглашения и договоренности. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости Крым, рассказали заместитель генерального директора Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Республика Гвинея) Ибраима Кейта и врио директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская.Скуратовская подчеркнула, что благодаря поддержке президента России и министерства науки и высшего образования РФ ученые ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН активно принимают участие в экспедициях в Арктику.Дополняя сказанное, Кейта Ибраима отметил, что для российских ученых из ИнБЮМ, это, безусловно, значимые проекты, в ообсенности учитывая, что говорил о важности исследований в Арктике президент России Владимир Путин. "И это очень интересно – участвовать в таком проекте", – сказал Ибраима Кейта.По словам Скуратовской, партнеры ИнБЮМ из Гвинеи также могут стать участники арктических экспедиций, что повысило бы статус таких проектов."Я думаю, что, если на уровне правительства будут определенные соглашения и договоренности, коллеги из Гвинеи примут участие в экспедициях. Это повысит статус экспедиции и позволит получить более разнообразные результаты по состоянию экосистем регионов Арктики и Антарктики", – сказала руководитель государтсвенного научного центра.В Севастополе с 7 по 13 сентября работает IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. В мероприятиях принимают участие около 200 ученых из РФ и зарубежья.В Севастополе в эти дни присутствует большая делегация из Гвинеи, это ученые из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с гендиректором. Это научное учреждение Африканского континента является партнером ИнБЮМ уже много лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияКакие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в КрымуУченые из Севастополя изучат соленость Атлантического океана
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РИА Новости Крым
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крым, республика гвинея, сотрудничество, россия, африка, арктика, инбюм
Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ

Ученые из Гвинеи вместе с коллегами из Крыма готовы участвовать в экспедициях в Арктику

20:11 09.09.2026 (обновлено: 20:19 09.09.2026)
 
© РИА Новости КрымУченые из Гвинеи
Ученые из Гвинеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые из Гвинеи готовы участвовать в совместных с российскими коллегами экспедициях в Арктику, если на уровне правительства будут заключены определенные соглашения и договоренности. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости Крым, рассказали заместитель генерального директора Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Республика Гвинея) Ибраима Кейта и врио директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская.
Скуратовская подчеркнула, что благодаря поддержке президента России и министерства науки и высшего образования РФ ученые ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН активно принимают участие в экспедициях в Арктику.
"У нас была трехлетняя программа по исследованиям Антарктики, где мы совместно с коллегами из других институтов выполнили успешные исследования по изучению и оценке состояния экосистемы. Наши коллеги продолжают такие исследования с сотрудниками других институтов и ведомств. И в этом году у нас запланирована совместно с коллегами из Института океанологии экспедиция в Арктику", – сказала Скуратовская.
Дополняя сказанное, Кейта Ибраима отметил, что для российских ученых из ИнБЮМ, это, безусловно, значимые проекты, в ообсенности учитывая, что говорил о важности исследований в Арктике президент России Владимир Путин. "И это очень интересно – участвовать в таком проекте", – сказал Ибраима Кейта.
По словам Скуратовской, партнеры ИнБЮМ из Гвинеи также могут стать участники арктических экспедиций, что повысило бы статус таких проектов.
"Я думаю, что, если на уровне правительства будут определенные соглашения и договоренности, коллеги из Гвинеи примут участие в экспедициях. Это повысит статус экспедиции и позволит получить более разнообразные результаты по состоянию экосистем регионов Арктики и Антарктики", – сказала руководитель государтсвенного научного центра.
В Севастополе с 7 по 13 сентября работает IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. В мероприятиях принимают участие около 200 ученых из РФ и зарубежья.
В Севастополе в эти дни присутствует большая делегация из Гвинеи, это ученые из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с гендиректором. Это научное учреждение Африканского континента является партнером ИнБЮМ уже много лет.
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