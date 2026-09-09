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Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ

Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФ

Ученые из Гвинеи готовы участвовать в совместных с российскими коллегами экспедициях в Арктику, если на уровне правительства будут заключены определенные... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T20:11

2026-09-09T20:11

2026-09-09T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые из Гвинеи готовы участвовать в совместных с российскими коллегами экспедициях в Арктику, если на уровне правительства будут заключены определенные соглашения и договоренности. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости Крым, рассказали заместитель генерального директора Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (Республика Гвинея) Ибраима Кейта и врио директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская.Скуратовская подчеркнула, что благодаря поддержке президента России и министерства науки и высшего образования РФ ученые ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН активно принимают участие в экспедициях в Арктику.Дополняя сказанное, Кейта Ибраима отметил, что для российских ученых из ИнБЮМ, это, безусловно, значимые проекты, в ообсенности учитывая, что говорил о важности исследований в Арктике президент России Владимир Путин. "И это очень интересно – участвовать в таком проекте", – сказал Ибраима Кейта.По словам Скуратовской, партнеры ИнБЮМ из Гвинеи также могут стать участники арктических экспедиций, что повысило бы статус таких проектов."Я думаю, что, если на уровне правительства будут определенные соглашения и договоренности, коллеги из Гвинеи примут участие в экспедициях. Это повысит статус экспедиции и позволит получить более разнообразные результаты по состоянию экосистем регионов Арктики и Антарктики", – сказала руководитель государтсвенного научного центра.В Севастополе с 7 по 13 сентября работает IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. В мероприятиях принимают участие около 200 ученых из РФ и зарубежья.В Севастополе в эти дни присутствует большая делегация из Гвинеи, это ученые из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с гендиректором. Это научное учреждение Африканского континента является партнером ИнБЮМ уже много лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияКакие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в КрымуУченые из Севастополя изучат соленость Атлантического океана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, республика гвинея, сотрудничество, россия, африка, арктика, инбюм