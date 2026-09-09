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Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду
Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду
В среду на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В среду на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Уточняется, что отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации.Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в среду

Энергосистема Крыма 9 сентября работает в условиях дефицита мощности

08:20 09.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКрым с высоты птичьего полета
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В среду на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. В энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия, сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Применяются резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации.
Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.
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