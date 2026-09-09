https://crimea.ria.ru/20260909/elektropodstantsiya-v-gelendzhike-podverglas-udaru-vsu-1159233017.html

Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ

Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ

В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T16:36

2026-09-09T16:36

2026-09-09T16:43

геленджик

алексей богодистов

новости

электроэнергия

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.Погибших и пострадавших нет, подчеркнул глава города. На месте работают оперативные и аварийные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Обломки вражеских дронов упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

геленджик

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, алексей богодистов, новости, электроэнергия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу