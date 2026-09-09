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Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ
Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ
В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T16:36
2026-09-09T16:36
2026-09-09T16:43
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.Погибших и пострадавших нет, подчеркнул глава города. На месте работают оперативные и аварийные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Обломки вражеских дронов упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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геленджик, алексей богодистов, новости, электроэнергия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Электроподстанция в Геленджике подверглась удару ВСУ
ВСУ ударили по электроподстанции в Геленджике
16:36 09.09.2026 (обновлено: 16:43 09.09.2026)