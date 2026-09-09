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Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии
Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии
235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова к 12 годам колонии, сообщает из зала суда... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T15:21
2026-09-09T16:04
новости
суд
приговор
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. 235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова к 12 годам колонии, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.Второму фигуранту дела Леве Мартиросяну суд назначил 10 лет колонии со штрафом 62 миллиона рублей.Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на имущество, а именно: Икону "Господь Вседержитель", часы наручные 14 штук, шпагу офицерскую, 120 миллионов рублей, а также монеты, дом и участки, комплект из браслета и серег, панно, зажимы для галстука.Начальник управления кадров Минобороны Кузнецов был взят под стражу 14 мая 2024 года. Суд установил, что генерал в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Затем сумма вменяемой ему взятки была увеличена до 80 миллионов рублей. В итоге суд признал виновным Кузнецова в получении взятки в 62 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что Юрию Кузнецову может грозить до 15 лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд на девять лет сократил срок экс-замглавы Минобороны России ПоповуХищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в судВысокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, суд, приговор, взятка
Экс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонии

Бывшего главного кадровика Минобороны РФ приговорили к 12 годам лишения свободы

15:21 09.09.2026 (обновлено: 16:04 09.09.2026)
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. 235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова к 12 годам колонии, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.
"Окончательно назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы со штрафом 125 миллионов рублей, с лишением госнаград", – огласил решение судья.
Второму фигуранту дела Леве Мартиросяну суд назначил 10 лет колонии со штрафом 62 миллиона рублей.
Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на имущество, а именно: Икону "Господь Вседержитель", часы наручные 14 штук, шпагу офицерскую, 120 миллионов рублей, а также монеты, дом и участки, комплект из браслета и серег, панно, зажимы для галстука.
Начальник управления кадров Минобороны Кузнецов был взят под стражу 14 мая 2024 года. Суд установил, что генерал в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Затем сумма вменяемой ему взятки была увеличена до 80 миллионов рублей. В итоге суд признал виновным Кузнецова в получении взятки в 62 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Юрию Кузнецову может грозить до 15 лет заключения.
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