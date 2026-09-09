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Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. Об этом в среду заявил... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:39
2026-09-09T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе и по-прежнему продолжает контакт с американскими собеседниками.Также официальный представитель Кремля сообщил о продолжении работы РФ и США по обмену заключенными. По его словам, тема обсуждается в том числе и на высшем уровне.Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявлял ранее Песков.Глава МИД Сергей Лавров накануне рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США допускает участие в мирных переговорах Европу – и это проблемаУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно – политолог
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новости, россия, украина, переговоры, дмитрий песков
Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле

Дорожной карты переговоров по Украине в настоящий момент нет – Песков

13:39 09.09.2026 (обновлено: 13:57 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров", – цитирует Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе и по-прежнему продолжает контакт с американскими собеседниками.
Также официальный представитель Кремля сообщил о продолжении работы РФ и США по обмену заключенными. По его словам, тема обсуждается в том числе и на высшем уровне.
Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявлял ранее Песков.
Глава МИД Сергей Лавров накануне рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.
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