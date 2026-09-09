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Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму
Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму
В Крыму за неделю ОРВИ заболели 2712 человек, это ниже показателя эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболели 2712 человек, это ниже показателя эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, орви, грипп, роспотребнадзор, здоровье
Что происходит с ОРВИ и гриппом в Крыму

В Крыму за неделю ОРВИ заболели 2712 человек - Роспотребнадзор

07:14 09.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболели 2712 человек, это ниже показателя эпидпорога. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"На последней неделе в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 2712 человек, заболеваемость на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидемического порога на 54,4% В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1042 человека, что ниже уровня эпидпорога на 60,8%", - говорится в сообщении.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
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