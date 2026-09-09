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Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13 - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
Количество альпинистов, погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, достигло 13. Поиски еще четырех продолжаются, сообщили в управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T13:33
2026-09-09T13:33
кабардино-балкария
новости
происшествия
альпинизм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Количество альпинистов, погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, достигло 13. Поиски еще четырех продолжаются, сообщили в управлении МЧС России по республике.Поисково-спасательная операция осложнена опасным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы. Судьба еще четырех человек на данный момент остается неизвестной, отметили в ведомстве.В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек, шестеро пострадали. Затем поступило уточнение, что погибли 12 человек.8 сентября поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, были приостановлены из-за плохой погоды. Известно, что часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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кабардино-балкария, новости, происшествия, альпинизм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

МЧС: число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

13:33 09.09.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Количество альпинистов, погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, достигло 13. Поиски еще четырех продолжаются, сообщили в управлении МЧС России по республике.
"Специалисты МЧС России нашли тело одного альпиниста. На месте проводятся работы спасателями МЧС России. Общая группировка - 41 человек", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция осложнена опасным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы. Судьба еще четырех человек на данный момент остается неизвестной, отметили в ведомстве.
В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек, шестеро пострадали. Затем поступило уточнение, что погибли 12 человек.
8 сентября поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, были приостановлены из-за плохой погоды. Известно, что часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Кабардино-БалкарияНовостиПроисшествияАльпинизмМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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