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Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13 - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

Количество альпинистов, погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, достигло 13. Поиски еще четырех продолжаются, сообщили в управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T13:33

2026-09-09T13:33

2026-09-09T13:33

кабардино-балкария

новости

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альпинизм

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Количество альпинистов, погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, достигло 13. Поиски еще четырех продолжаются, сообщили в управлении МЧС России по республике.Поисково-спасательная операция осложнена опасным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы. Судьба еще четырех человек на данный момент остается неизвестной, отметили в ведомстве.В воскресенье сообщалось, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей на утро понедельника, погибли 11 человек, шестеро пострадали. Затем поступило уточнение, что погибли 12 человек.8 сентября поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, были приостановлены из-за плохой погоды. Известно, что часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, новости, происшествия, альпинизм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)