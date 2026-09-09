https://crimea.ria.ru/20260909/bezopasnost-i-torgovlya-o-chem-putin-govoril-s-prezidentom-vetnama-1159230871.html

Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама

Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама

Между Москвой и Ханоем сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания, товарооборот между странами растет, продолжается работа в сфере безопасности. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T15:56

2026-09-09T15:56

2026-09-09T15:58

владимир путин (политик)

россия

вьетнам

в мире

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Между Москвой и Ханоем сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания, товарооборот между странами растет, продолжается работа в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом.По словам Путина, страны продолжают работать по всем направлениям, это касается культуры, образования, вопросов безопасности, а также торговли."Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году (товарооборот – ред.) набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились", – констатировал президент РФ.Президент республики То Лам в свою очередь заявил, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом в своей внешней политике.Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заяви То Лам накануне на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.Российско-вьетнамские переговоры в среду начались в узком составе. Они проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вьетнам был и остается надежным другом России – ПутинКакие зарубежные страны наиболее популярны у российских туристов в 2026 годуПутин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран

россия

вьетнам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вьетнам, в мире, сотрудничество