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Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама
Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама
Между Москвой и Ханоем сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания, товарооборот между странами растет, продолжается работа в сфере безопасности. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Между Москвой и Ханоем сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания, товарооборот между странами растет, продолжается работа в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом.По словам Путина, страны продолжают работать по всем направлениям, это касается культуры, образования, вопросов безопасности, а также торговли."Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году (товарооборот – ред.) набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились", – констатировал президент РФ.Президент республики То Лам в свою очередь заявил, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом в своей внешней политике.Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заяви То Лам накануне на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.Российско-вьетнамские переговоры в среду начались в узком составе. Они проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вьетнам был и остается надежным другом России – ПутинКакие зарубежные страны наиболее популярны у российских туристов в 2026 годуПутин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
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владимир путин (политик), россия, вьетнам, в мире, сотрудничество
Безопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом Вьетнама
Путин провел в Кремле встречу с То Ламом
15:56 09.09.2026 (обновлено: 15:58 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Между Москвой и Ханоем сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания, товарооборот между странами растет, продолжается работа в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом.
"Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости, 2 сентября. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами", – цитирует российского лидера РИА Новости.
По словам Путина, страны продолжают работать по всем направлениям, это касается культуры, образования, вопросов безопасности, а также торговли.
"Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году (товарооборот – ред.) набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились", – констатировал президент РФ.
Президент республики То Лам в свою очередь заявил, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом в своей внешней политике.
Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России
в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заяви То Лам накануне на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Российско-вьетнамские переговоры в среду начались в узком составе. Они проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
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