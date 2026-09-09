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Безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи – на набережной пожар
Безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи – на набережной пожар - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи – на набережной пожар
В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T22:30
2026-09-09T22:30
2026-09-09T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что на месте в данный момент работают оперативные и специальные службы.Ранее в этот день глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников днем в среду получила повреждения электроподстанция.В Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ в ночь на среду погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, еще 29 человек получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим. По последним данным, из-за вражеского налета на Новороссийск пострадали около 500 квартир и 69 частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, новости, происшествия, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи – на набережной пожар
После атаки на Сочи безэкипажных катеров ВСУ вспыхнул пожар на городской набережной
22:30 09.09.2026 (обновлено: 22:42 09.09.2026)