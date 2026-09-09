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Атака безэкипажных катеров ВСУ на Сочи – ранены 8 человек, поврежден пляж

Атака безэкипажных катеров ВСУ на Сочи – ранены 8 человек, поврежден пляж - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Атака безэкипажных катеров ВСУ на Сочи – ранены 8 человек, поврежден пляж

В Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ повреждены пляж и набережная, ранения получили восемь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T23:37

2026-09-09T23:37

2026-09-09T23:50

сочи

новости

краснодарский край

происшествия

безэкипажные катера

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ повреждены пляж и набережная, ранения получили восемь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее в среду в региональном оперштабе Кубани сообщили о пожаре на набережной Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров, к тому моменту было известно об одном пострадавшем.Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали всю необходимую помощь на месте, уточнили в оперштабе. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.В Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ в ночь на среду погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, еще 29 человек получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим. По последним данным, из-за вражеского налета на Новороссийск пострадали около 500 квартир и 69 частных домов.Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников днем в среду получила повреждения электроподстанция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, происшествия, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), атаки всу