https://crimea.ria.ru/20260909/aksenov-uvolil-gendirektora-krymenergo-1159229465.html

Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"

Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"

Уволен гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский, руководитель уже написал соответствующее заявление. Министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T15:33

2026-09-09T15:33

2026-09-09T17:14

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сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Уволен гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский, руководитель уже написал соответствующее заявление. Министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину необходимо навести порядок на указанном предприятии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики сообщил, что на его имя поступают обращения граждан с прямыми и обоснованными претензиями к работе госпредприятия "Крымэнерго". Так, это единственная региональная ресурсоснабжающая организация, которая взимала плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участке строительства, тогда как другие органы эту справку выдают бесплатно.Также оказалось, что на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административно-управленческими действиями должностных лиц: прием заявления у потребителя, направление на согласование калькуляции, выписка счета и так далее. При этом на предприятии была создана комиссия якобы для рассмотрения неучтенного потребления электроэнергии, сообщил Аксенов.Комиссия якобы для рассмотрения неучтенного потребления электроэнергии должна быть распущена, а в республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей ее работы, дал указания глава Крыма, пояснив, что коллегиальные решения дают возможность прикрывать коррупционные действия, избегать ответственности конкретным руководителям.В качестве негативного примера работы данной комиссии Аксенов привел ситуацию в Феодосии, когда предпринимателю уже после того, как он погасил задолженность за электроэнергию в размере 13 тысяч рублей, начислили штраф 1,6 миллиона рублей, при том, что прибор учета работал исправно и фактического хищения электроэнергии не зафиксировано.Глава Крыма также добавил, что работа по восстановлению сетей электроснабжения полуострова продолжается, и поблагодарил ремонтные бригады предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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