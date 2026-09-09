https://crimea.ria.ru/20260909/596-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-1159207590.html

596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 09.09.2026

596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

За минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T08:51

2026-09-09T08:51

2026-09-09T09:01

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над Крымом, Черным морем, Кубанью, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областейУтром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.По данным губернатора Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, ранения получили 29 мирных жителей. Последствия прилетов также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.Во вторник в результате вражеских атак погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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