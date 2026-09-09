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596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 09.09.2026
596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
За минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T08:51
2026-09-09T09:01
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черное море
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атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над Крымом, Черным морем, Кубанью, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областейУтром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.По данным губернатора Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, ранения получили 29 мирных жителей. Последствия прилетов также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.Во вторник в результате вражеских атак погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, крым, черное море, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, новости крыма
596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

Над Крымом и 11 регионами России уничтожили 596 беспилотников ВСУ за ночь

08:51 09.09.2026 (обновлено: 09:01 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 8 сентября до 8.00 9 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты над Крымом, Черным морем, Кубанью, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей
Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.
По данным губернатора Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, ранения получили 29 мирных жителей. Последствия прилетов также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.
Во вторник в результате вражеских атак погибли и ранены мирные жители в Крыму и Севастополе.
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