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Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма
Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма
Житель Алушты отправится в колонию за неуважительные комментарии о памятной дате России, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:58
2026-09-08T18:56
крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мвд по республике крым
реабилитация нацизма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Житель Алушты отправится в колонию за неуважительные комментарии о памятной дате России, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Его деятельность пресекли сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по Республики Крым. Верховный суд РК признал подсудимого виновным и отправил его в колонию-поселение на 2,5 года. Также фигурант лишен права администрировать сайты и размещать материалы в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризмаКрымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского мостаВ Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни
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Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма

Прокуратура: житель Алушты отравится в колонию на 2,5 года за реабилитацию нацизма

17:58 08.09.2026 (обновлено: 18:56 08.09.2026)
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Житель Алушты отправится в колонию за неуважительные комментарии о памятной дате России, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Судом установлено, что мужчина в одной из социальных сетей разместил комментарии, выражающие явное неуважение к ценностям российского общества, презрение к памятной дате России – День Героев Отечества", – сказано в релизе.
Его деятельность пресекли сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по Республики Крым.
Верховный суд РК признал подсудимого виновным и отправил его в колонию-поселение на 2,5 года. Также фигурант лишен права администрировать сайты и размещать материалы в интернете.
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