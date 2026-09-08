Жертвы ВСУ в Крыму и переговоры по Украине: главное за день
Жертвы ВСУ в Крыму и перспективы переговоров по Украине – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Жертвы террористических атак ВСУ в Крыму, Севастополе и других регионах России. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и массированные удары по Украине. Заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и главы МИД РФ Сергея Лаврова о перспективах трехсторонних переговоров по Украине с участием США. Ситуация на топливном Рынке России. Грядущее похолодание на Крымском полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Разговор лидеров России и США
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры говорили ровно час, обменялись мнениями о поездке представителей главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, диалог был конструктивным и весьма откровенным. В частности, Путин подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его срока. Президенты условились оставаться на связи.
Жертвы ВСУ в Крыму и других регионах России
Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в Саратове при беспилотной атаке ранены получили десять человек, в том числе трое детей. Также вражеские дроны повредили несколько жилых домов в городе. В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены, проинформировал врио губернатора Егор Ковальчук. По данным Минобороны, всего в нось на 8 сентября над Крымом Черным морем и другими регионами России уничтожили 384 украинских БПЛА. Днем вражеские атаки продолжались. В Севастополе при ударе по пляжу "Омега" ранена женщина, из-за обломков произошли два пожара.
Успехи армии России
Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области, суточные потери Киева составили 1285 боевиков, сообщается во вторничной сводке Минобороны РФ. В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, все цели ударов достигнуты.
Переговоры по Украине
Москва открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине в рамках переговоров между тремя сторонами – Россией, Украиной и США, и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. По словам Пескова, несмотря на продвижение российской армии на фронте, мирное урегулирование конфликта зависит от Киева.
Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. Позиция Вашингтона по урегулирования конфликта находит позитивный отклик у Москвы. А вот киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Топливный рынок
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке и будут контролировать соблюдения требований к маркировке топлива. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России Александр Новак. Также Новак поручил повысить качество прогнозов, что заранее оценивать необходимый объем топливного импорта, и усилить контроль за ценообразованием.
Похолодание в Крыму
В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов, рассказала во вторник начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. При этом, по словам синоптика, уже с пятницы, 11 сентября, на полуостров вернутся тропические воздушные массы, ночные температуры вновь повысятся до +11…+18 градусов, на побережье ночью будет еще теплее, а днем на полуострове установится летняя погода: + 27…+30 градусов.