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Землю накрыла первая осенняя магнитная буря
Землю накрыла первая осенняя магнитная буря - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Землю накрыла первая осенняя магнитная буря
Во вторник на Землю обрушилась первая магнитная буря осени. Однако космическое явление слабое и относится к первой категории по 5-балльной шкале, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:15
2026-09-08T13:15
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вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на Землю обрушилась первая магнитная буря осени. Однако космическое явление слабое и относится к первой категории по 5-балльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным Лаборатории, плазма достигла Земли еще вчера в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения - они продолжаются уже около суток.По прогнозам астрономов, геомагнитная обстановка стабилизируется не раньше, чем через два дня. В этот период возможны бури второго и третьего уровня.Кроме того, геомагнитная активность привела к довольно сильному снижению границы зоны полярных сияний в сторону средних широт. Сильный всплеск был зарегистрирован вчера около полуночи по московскому времени.Наблюдать возможные полярные сияния можно будет в широтах Москвы, добавили ученые.Ранее крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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вспышки на солнце, космос, солнце, геомагнитный шторм, новости
Землю накрыла первая осенняя магнитная буря
На Земле началась первая магнитная буря сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на Землю обрушилась первая магнитная буря осени. Однако космическое явление слабое и относится к первой категории по 5-балльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле примерно в 11 часов по московскому времени началась первая магнитная буря сентября. Она прогнозировалась еще накануне в связи с ожидавшимся приходом к планете плазменного облака, выброшенного Солнцем трое суток назад", - рассказали ученые.
По данным Лаборатории, плазма достигла
Земли еще вчера в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения - они продолжаются уже около суток.
По прогнозам астрономов, геомагнитная обстановка стабилизируется не раньше, чем через два дня. В этот период возможны бури второго и третьего уровня.
Кроме того, геомагнитная активность привела к довольно сильному снижению границы зоны полярных сияний в сторону средних широт. Сильный всплеск был зарегистрирован вчера около полуночи по московскому времени.
"По состоянию на середину дня индекс полярных сияний находится в умеренной зоне (примерно 5 из 10), но к вечеру возможно возобновление сильной активности", - уточнили в Лаборатории.
Наблюдать возможные полярные сияния можно будет в широтах Москвы, добавили ученые.
Ранее крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования
вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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