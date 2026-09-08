https://crimea.ria.ru/20260908/vykopali-mogilu-finskomu-voenkoru-ugrozhayut-iz-za-poezdki-v-krym-1159189782.html
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2026
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым
Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:45
2026-09-08T13:45
2026-09-08T13:45
финляндия
в мире
крым
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158968246_0:108:3071:1836_1920x0_80_0_0_571a981ed8b726ecf21c08cf219d08b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В частности, из Крыма журналист записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. В конце августа Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, финские власти считают его приезд в Крым незаконным, так как поддерживают позицию Украины в отношении принадлежности полуострова.При этом Хейсканен заверил, что и дальше будет делать репортажи с полуострова и показывать финнам реальную обстановку и жизнь местного населения, которое гордится тем, что являются гражданами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
финляндия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158968246_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e14267d18c072ced30414145e2793765.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире, крым, новости
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым
Финскому военкору поступают угрозы из-за поездки в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым.
Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В частности, из Крыма журналист записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. В конце августа Кости Хейсканен также побывал
в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, финские власти считают его приезд в Крым незаконным, так как поддерживают позицию Украины в отношении принадлежности полуострова.
"Мне начали поступать из Финляндии угрозы за то, что я приехал в Крым. Тролли и радикалы пишут, приезжай в Финляндию, мы уже тебе выкопали могилу. Но я не держу на них обиды. Эти люди просто больны русофобией и ненавистью", - рассказал он РИА Новости.
При этом Хейсканен заверил, что и дальше будет делать репортажи с полуострова и показывать финнам реальную обстановку и жизнь местного населения, которое гордится тем, что являются гражданами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.