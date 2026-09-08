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"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2026
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым
Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:45
2026-09-08T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В частности, из Крыма журналист записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. В конце августа Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, финские власти считают его приезд в Крым незаконным, так как поддерживают позицию Украины в отношении принадлежности полуострова.При этом Хейсканен заверил, что и дальше будет делать репортажи с полуострова и показывать финнам реальную обстановку и жизнь местного населения, которое гордится тем, что являются гражданами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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финляндия, в мире, крым, новости
"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым

Финскому военкору поступают угрозы из-за поездки в Крым

13:45 08.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФинский журналист, военкор, общественный деятель Кости Хейсканен
Финский журналист, военкор, общественный деятель Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым.
Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В частности, из Крыма журналист записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. В конце августа Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, финские власти считают его приезд в Крым незаконным, так как поддерживают позицию Украины в отношении принадлежности полуострова.

"Мне начали поступать из Финляндии угрозы за то, что я приехал в Крым. Тролли и радикалы пишут, приезжай в Финляндию, мы уже тебе выкопали могилу. Но я не держу на них обиды. Эти люди просто больны русофобией и ненавистью", - рассказал он РИА Новости.

При этом Хейсканен заверил, что и дальше будет делать репортажи с полуострова и показывать финнам реальную обстановку и жизнь местного населения, которое гордится тем, что являются гражданами России.
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