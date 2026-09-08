https://crimea.ria.ru/20260908/vykopali-mogilu-finskomu-voenkoru-ugrozhayut-iz-za-poezdki-v-krym-1159189782.html

"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым

"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2026

"Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым

Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T13:45

2026-09-08T13:45

2026-09-08T13:45

финляндия

в мире

крым

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158968246_0:108:3071:1836_1920x0_80_0_0_571a981ed8b726ecf21c08cf219d08b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Финский общественник и журналист Кости Хейсканену стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым. Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В частности, из Крыма журналист записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. В конце августа Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, финские власти считают его приезд в Крым незаконным, так как поддерживают позицию Украины в отношении принадлежности полуострова.При этом Хейсканен заверил, что и дальше будет делать репортажи с полуострова и показывать финнам реальную обстановку и жизнь местного населения, которое гордится тем, что являются гражданами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

финляндия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, в мире, крым, новости