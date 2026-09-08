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ВТБ: российский рынок автокредитования вырос почти на 30% за 8 месяцев

ВТБ: российский рынок автокредитования вырос почти на 30% за 8 месяцев - РИА Новости Крым, 08.09.2026

ВТБ: российский рынок автокредитования вырос почти на 30% за 8 месяцев

Рынок автокредитования в России за январь — август, по оценкам ВТБ, вырос почти на 30% и достиг 1,24 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T16:42

2026-09-08T16:42

2026-09-08T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Рынок автокредитования в России за январь — август, по оценкам ВТБ, вырос почти на 30% и достиг 1,24 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.После замедления в июле в августе рынок снова показал рост выдач — на 10% или около 182 миллиардов рублей.Среди регионов лидерство по объему выдач сохраняется за Москвой и Московской областью. Например, ВТБ за восемь месяцев года выдал в этих регионах на покупку машин более 24,5 миллиарда рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, где клиенты получили в банке 9,3 миллиарда и 5,1 миллиарда рублей соответственно.Основным драйвером выдач остается сегмент новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей, отмечает ВТБ. С начала года клиенты банка купили на 57% больше новых легковых автомобилей по сравнению с январем – августом 2025 года — почти 42 тысячи единиц."Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, формируя более благоприятные условия для заемщиков", — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.Ранее банк оценил, что объем выдач автокредитов в России в 2026 году составит около 2 триллионов рублей — на 15% больше результата 2025 года. При этом портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов — на 12% (почти 3,86 триллиона рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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