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ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина - РИА Новости Крым, 08.09.2026
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина
При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:35
2026-09-08T13:44
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал, что вражеская атака продолжается. И призвал жителей и гостей города принять меры безопасности."Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не выходите на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Развожаев.Как сообщалось, в городе объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о сбитии двух БПЛА над морем в районе Севастопольской бухты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина

При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина - Развожаев

13:35 08.09.2026 (обновлено: 13:44 08.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. На месте работают спасатели Спасательной службы Севастополя и бригада скорой медицинской помощи. Угрозы жизни нет", - рассказал он.
Губернатор проинформировал, что вражеская атака продолжается. И призвал жителей и гостей города принять меры безопасности.
"Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не выходите на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Развожаев.
Как сообщалось, в городе объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о сбитии двух БПЛА над морем в районе Севастопольской бухты.
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