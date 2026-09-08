https://crimea.ria.ru/20260908/vsu-atakuyut-sevastopol---na-plyazhe-ranena-57-letnyaya-zhenschina--1159189650.html
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина - РИА Новости Крым, 08.09.2026
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина
При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:35
2026-09-08T13:35
2026-09-08T13:44
срочные новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
новости крыма
атаки всу на крым
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115238_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e1f1b57eb05a3cc1e9d23f5fb1bf3139.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал, что вражеская атака продолжается. И призвал жителей и гостей города принять меры безопасности."Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не выходите на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Развожаев.Как сообщалось, в городе объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о сбитии двух БПЛА над морем в районе Севастопольской бухты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115238_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f2b34f77d0a68a9af0f11c33b93fd5d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев
ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина
При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина - Развожаев
13:35 08.09.2026 (обновлено: 13:44 08.09.2026)
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. На месте работают спасатели Спасательной службы Севастополя и бригада скорой медицинской помощи. Угрозы жизни нет", - рассказал он.
Губернатор проинформировал, что вражеская атака продолжается. И призвал жителей и гостей города принять меры безопасности.
"Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не выходите на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Развожаев.
Как сообщалось, в городе объявлена воздушная тревога
. Власти сообщили о сбитии двух
БПЛА над морем в районе Севастопольской бухты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.