https://crimea.ria.ru/20260908/vsu-atakuyut-sevastopol---na-plyazhe-ranena-57-letnyaya-zhenschina--1159189650.html

ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина

ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина - РИА Новости Крым, 08.09.2026

ВСУ атакуют Севастополь - на пляже ранена 57-летняя женщина

При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T13:35

2026-09-08T13:35

2026-09-08T13:44

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина, военные и мобильные огневые группы ПВО продолжают отражать удар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал, что вражеская атака продолжается. И призвал жителей и гостей города принять меры безопасности."Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и не выходите на открытые пространства до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Развожаев.Как сообщалось, в городе объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о сбитии двух БПЛА над морем в районе Севастопольской бухты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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