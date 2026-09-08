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"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии
"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила долгожданную новость о своем излечении от онкологии... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T19:52
2026-09-08T19:52
маргарита симоньян
новости
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
общество
онкология
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила долгожданную новость о своем излечении от онкологии. Соответствующее сообщение она разместила в соцсетях вечером во вторник.В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Онкологию груди у нее диагностировали после ухода из жизни ее супруга, российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.Ранее во вторник также стало известно о том, что Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"Маргарита Симоньян: "Горжусь быть первым пропагандистом России"Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
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маргарита симоньян, новости, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, онкология, здоровье
"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии

Маргарита Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии

19:52 08.09.2026
 
© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© Фото : RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила долгожданную новость о своем излечении от онкологии. Соответствующее сообщение она разместила в соцсетях вечером во вторник.
"Спасибо Господу и всем, кто молился. Слава Богу – все чисто", – записала Симоньян голосовое сообщение своим подписчикам из клиники, где 8 сентября проходила ряд диагностических исследований.
В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Онкологию груди у нее диагностировали после ухода из жизни ее супруга, российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.
Ранее во вторник также стало известно о том, что Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Маргарита СимоньянНовостиRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ОбществоОнкологияЗдоровье
 
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