https://crimea.ria.ru/20260908/vse-chisto-simonyan-soobschila-o-svoem-izlechenii-ot-onkologii-1159203339.html

"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии

"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии - РИА Новости Крым, 08.09.2026

"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила долгожданную новость о своем излечении от онкологии... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T19:52

2026-09-08T19:52

2026-09-08T19:52

маргарита симоньян

новости

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

общество

онкология

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила долгожданную новость о своем излечении от онкологии. Соответствующее сообщение она разместила в соцсетях вечером во вторник.В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Онкологию груди у нее диагностировали после ухода из жизни ее супруга, российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.Ранее во вторник также стало известно о том, что Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"Маргарита Симоньян: "Горжусь быть первым пропагандистом России"Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, онкология, здоровье