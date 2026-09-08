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Венгрия высылает десять российских дипломатов

Венгрия высылает десять российских дипломатов - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Венгрия высылает десять российских дипломатов

МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:15

2026-09-08T12:15

2026-09-08T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Аниты Орбан пишет РИА Новости.По ее словам, венгерская сторона "призвала соответствующих лиц покинуть Венгрию".Накануне стало известно, что Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.Эта мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центрыНовый уровень конфликта: МИД России предупредил БританиюГермания вводит новый пакет антироссийских мер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, новости, россия, в мире, политика