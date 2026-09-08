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Венгрия высылает десять российских дипломатов - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Венгрия высылает десять российских дипломатов
Венгрия высылает десять российских дипломатов - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Венгрия высылает десять российских дипломатов
МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:15
2026-09-08T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Аниты Орбан пишет РИА Новости.По ее словам, венгерская сторона "призвала соответствующих лиц покинуть Венгрию".Накануне стало известно, что Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.Эта мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия отзывает согласие на работу консульства ФРГ в Петербурге и закрывает немецкие центрыНовый уровень конфликта: МИД России предупредил БританиюГермания вводит новый пакет антироссийских мер
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венгрия, новости, россия, в мире, политика
Венгрия высылает десять российских дипломатов

Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства - МИД

12:15 08.09.2026 (обновлено: 13:55 08.09.2026)
 
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Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Аниты Орбан пишет РИА Новости.
"Сегодня по моему поручению соответствующий руководитель МИД проинформировал посла России в Будапеште о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", - написала Орбан в соцсети Facebook*.
По ее словам, венгерская сторона "призвала соответствующих лиц покинуть Венгрию".
Накануне стало известно, что Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.
Эта мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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