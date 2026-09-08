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Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш
Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш
Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T22:05
2026-09-08T22:18
светлана маслова
анапа
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Сейчас идет наращивание сил и средств.Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараС начала года в Крыму произошло более 2000 пожаровПлощадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
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светлана маслова, анапа, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, происшествия, краснодарский край
Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш

Пожар от обломков дрона ВСУ достиг территории заповедника Малый Утриш в Анапе – оперштаб

22:05 08.09.2026 (обновлено: 22:18 08.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1100 гектаров леса
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1100 гектаров леса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

"Возгорание в районе хутора Дюрсо в Новороссийске увеличилось до 1,8 гектаров. Огонь зашел на территорию заповедника Утриш. Горит лесная подстилка. К ликвидации пожара привлекли 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России", – сказано в сообщении.

Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Сейчас идет наращивание сил и средств.
"Направили заявку в МЧС на привлечение авиации, она может быть задействована утром, если позволит обстановка", – написала мэр курорта.
Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз.
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Светлана МасловаАнапаПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиПроисшествияКраснодарский край
 
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Заголовок открываемого материала
22:33Жертвы ВСУ в Крыму и переговоры по Украине: главное за день
22:05Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш
21:5565 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
21:46Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
21:32Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
21:19Пятая тревога за день объявлена в Севастополе через 7 минут после отбоя
21:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
20:55Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
20:40Что мешает вывозу бытового мусора в городах Крыма
20:31107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
20:25В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа
20:11Лавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине
19:52"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии
19:43В России подешевели картофель и другие овощи
19:39В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
19:29Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии
19:02Обломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском
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