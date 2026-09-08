Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш
Пожар от обломков дрона ВСУ достиг территории заповедника Малый Утриш в Анапе – оперштаб
22:05 08.09.2026 (обновлено: 22:18 08.09.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1100 гектаров леса
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Возгорание в районе хутора Дюрсо в Новороссийске увеличилось до 1,8 гектаров. Огонь зашел на территорию заповедника Утриш. Горит лесная подстилка. К ликвидации пожара привлекли 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России", – сказано в сообщении.
Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Сейчас идет наращивание сил и средств.
"Направили заявку в МЧС на привлечение авиации, она может быть задействована утром, если позволит обстановка", – написала мэр курорта.
Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз.
Читайте также на РИА Новости Крым: