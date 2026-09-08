https://crimea.ria.ru/20260908/v-zapovednike-malyy-utrish-pod-anapoy-nachalsya-pozhar-iz-za-ataki-vsu-1159204557.html

Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш

Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш

Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T22:05

2026-09-08T22:05

2026-09-08T22:18

светлана маслова

анапа

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Сейчас идет наращивание сил и средств.Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараС начала года в Крыму произошло более 2000 пожаровПлощадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз

анапа

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана маслова, анапа, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, происшествия, краснодарский край