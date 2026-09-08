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В Ялте громко – что происходит - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Ялте громко – что происходит
В Ялте громко – что происходит - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Ялте громко – что происходит
Громкие звуки, которые слышны в Ялте во вторник, связаны с проведением учений. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T15:42
2026-09-08T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в Ялте во вторник, связаны с проведением учений. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, новости крыма
В Ялте громко – что происходит

В Ялте вечером 8 сентября проходят учения

15:42 08.09.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в Ялте во вторник, связаны с проведением учений. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.
"В западном районе муниципального округа может быть шумно с 16:00 до 17:30. Проводятся учения", - говорится в сообщении службы в мессенджере МАКС.
Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымЯлтаБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияАрмия и флотНовости Крыма
 
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