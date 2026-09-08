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В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи

В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи

В Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T16:51

2026-09-08T16:51

2026-09-08T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.В здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсовых и послерейсовых медосмотров, склад для хранения лекарственных препаратов, гардеробные, душевые, помещения для временного хранения медицинских отходов и другие необходимые служебные зоны. Также подстанция оснащена мебелью, оборудованием и оргтехникой. Автопарк подразделения полностью укомплектован современным специализированным транспортом.Строительство выполнено в рамках соглашения между правительством Москвы и Совмином РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, добавили в пресс-службе.В августе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма открылась новая подстанция скорой помощи площадью около 900 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитацииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца годаБесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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