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В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.В здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсовых и послерейсовых медосмотров, склад для хранения лекарственных препаратов, гардеробные, душевые, помещения для временного хранения медицинских отходов и другие необходимые служебные зоны. Также подстанция оснащена мебелью, оборудованием и оргтехникой. Автопарк подразделения полностью укомплектован современным специализированным транспортом.Строительство выполнено в рамках соглашения между правительством Москвы и Совмином РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, добавили в пресс-службе.В августе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма открылась новая подстанция скорой помощи площадью около 900 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитацииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца годаБесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, крым, новости крыма, совет министров рк, судак, скорая помощь
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи

В Судаке открылась подстанция скорой помощи площадью более тысячи квадратов

16:51 08.09.2026
 
© Правительство Республики КрымВ Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.
"Двухэтажное здание современной подстанции площадью около 1 100 квадратных метров рассчитано на работу четырех бригад скорой медицинской помощи и обслуживает более 35 тысяч жителей городского округа Судак", - говорится в сообщении.
В здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсовых и послерейсовых медосмотров, склад для хранения лекарственных препаратов, гардеробные, душевые, помещения для временного хранения медицинских отходов и другие необходимые служебные зоны. Также подстанция оснащена мебелью, оборудованием и оргтехникой. Автопарк подразделения полностью укомплектован современным специализированным транспортом.
© Правительство Республики КрымВ Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
© Правительство Республики Крым
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
Строительство выполнено в рамках соглашения между правительством Москвы и Совмином РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, добавили в пресс-службе.
© Правительство Республики КрымВ Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
© Правительство Республики Крым
В Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
В августе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма открылась новая подстанция скорой помощи площадью около 900 квадратных метров.
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