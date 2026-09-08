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В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа
В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа
В Севастополе началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T20:25
2026-09-08T20:25
вакцинация
грипп
севастополь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В этом году в Севастополе планируют привить более 335 тысяч человек, из них около 73,5 тысяч - дети, уточнил губернатор.По его информации, в городе будут использовать вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол Квадривалент", "Ультрикс Квадри" и другие.Прививку можно сделать в любой поликлинике. В городе также будут работать выездные бригады – их более 110, они будут выезжать в школы и детсады, а также на предприятия по заявкам работодателей. Также развернуты мобильные пункты вакцинации, они работают с 9:00 до 19:00 на площади Нахимова и в ТРЦ: "Муссон", "Апельсин", SeaMall."Важно: когда пойдете делать прививку — возьмите с собой паспорт и СНИЛС", - добавил губернатор.Ранее сообщалось, что России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Ее старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, сообщала также Попова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в миреВ России ждут появления нового заразного штамма птичьего гриппа
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4.7
96
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вакцинация, грипп, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя
В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа

В Севастополе в этом году планируют привить от гриппа свыше 335 тысяч человек – власти

20:25 08.09.2026
 
© Правительство СевастополяВакцинация
Вакцинация
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"В Севастополе началась вакцинация против гриппа. Мы проводим прививочную кампанию каждую осень — сделать прививку можно бесплатно и быстро. Кампания продлится до 1 декабря, однако медики рекомендуют пройти вакцинацию до 1 ноября", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
В этом году в Севастополе планируют привить более 335 тысяч человек, из них около 73,5 тысяч - дети, уточнил губернатор.
По его информации, в городе будут использовать вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол Квадривалент", "Ультрикс Квадри" и другие.
Прививку можно сделать в любой поликлинике. В городе также будут работать выездные бригады – их более 110, они будут выезжать в школы и детсады, а также на предприятия по заявкам работодателей. Также развернуты мобильные пункты вакцинации, они работают с 9:00 до 19:00 на площади Нахимова и в ТРЦ: "Муссон", "Апельсин", SeaMall.
"Важно: когда пойдете делать прививку — возьмите с собой паспорт и СНИЛС", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Ее старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, сообщала также Попова.
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ВакцинацияГриппСевастопольЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости СевастополяМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
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