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В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова звучит воздушная тревога. Сирены в городе включили в третий раз за вторник. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T15:51
2026-09-08T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит воздушная тревога. Сирены в городе включили в третий раз за вторник. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога

15:51 08.09.2026 (обновлено: 15:55 08.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит воздушная тревога. Сирены в городе включили в третий раз за вторник. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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