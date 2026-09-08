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В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
Военные отражают четвертую за день атаку ВСУ на город, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T19:39
2026-09-08T19:39
2026-09-08T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Военные отражают четвертую за день атаку ВСУ на город, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализован один БПЛА над морем в районе Парка Победы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого. Не пренебрегайте мерами безопасности, покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - написал губернатор в МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
19:39 08.09.2026 (обновлено: 19:47 08.09.2026)