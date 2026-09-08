https://crimea.ria.ru/20260908/v-sevastopole-posle-mashtabnoy-rekonstruktsii-otkrylas-shkola-43-1159191649.html

В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43

В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43 - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43

В Севастопол после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T14:59

2026-09-08T14:59

2026-09-08T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастопол после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лавриненкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, также современный вид и новое оснащение получили учебные классы, спортивный зал, медицинский блок и библиотека с читальным залом. Кабинеты укомплектовали новой мебелью, компьютерами, мультимедийными досками и учебными материалами. "Теперь у ребят есть собственные современные мастерские, кабинеты труда и домоводства. До конца года мы также полностью завершим обустройство спортивной площадки на прилегающей территории. Особая гордость школы — музей истории ПВО России. Его полностью обновили. Здесь много интересных, в том числе трофейных экспонатов. Именно в музее для ребят будут организовывать встречи с героями специальной военной операции", - подчеркнул Развожаев.Кроме того, предметом особой гордости, по его словам, является преемственность поколений: здесь преподают уже пять выпускников этой же школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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