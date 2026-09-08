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В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43 - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43
В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43 - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43
В Севастопол после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T14:59
2026-09-08T15:04
севастополь
михаил развожаев
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастопол после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лавриненкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, также современный вид и новое оснащение получили учебные классы, спортивный зал, медицинский блок и библиотека с читальным залом. Кабинеты укомплектовали новой мебелью, компьютерами, мультимедийными досками и учебными материалами. "Теперь у ребят есть собственные современные мастерские, кабинеты труда и домоводства. До конца года мы также полностью завершим обустройство спортивной площадки на прилегающей территории. Особая гордость школы — музей истории ПВО России. Его полностью обновили. Здесь много интересных, в том числе трофейных экспонатов. Именно в музее для ребят будут организовывать встречи с героями специальной военной операции", - подчеркнул Развожаев.Кроме того, предметом особой гордости, по его словам, является преемственность поколений: здесь преподают уже пять выпускников этой же школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости севастополя
В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43

В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43

14:59 08.09.2026 (обновлено: 15:04 08.09.2026)
 
© Скриншот видеоВ Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43
В Севастополе после маштабной реконструкции открылась школа №43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастопол после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лавриненкова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ребята учатся в полностью обновленном пространстве. Здание школы было построено в 1961 году, и за все 65 лет здесь никогда не было капитального ремонта. ...Строители обновили буквально все: кровлю, оконные и дверные блоки, системы вентиляции, инженерные сети водоснабжения и электроснабжения. Полностью отремонтировали пищеблок и столовую, где даже удалось восстановить лифт для продуктов, написал он в МАКС.
По информации губернатора, также современный вид и новое оснащение получили учебные классы, спортивный зал, медицинский блок и библиотека с читальным залом. Кабинеты укомплектовали новой мебелью, компьютерами, мультимедийными досками и учебными материалами.
"Теперь у ребят есть собственные современные мастерские, кабинеты труда и домоводства. До конца года мы также полностью завершим обустройство спортивной площадки на прилегающей территории. Особая гордость школы — музей истории ПВО России. Его полностью обновили. Здесь много интересных, в том числе трофейных экспонатов. Именно в музее для ребят будут организовывать встречи с героями специальной военной операции", - подчеркнул Развожаев.
Кроме того, предметом особой гордости, по его словам, является преемственность поколений: здесь преподают уже пять выпускников этой же школы.
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СевастопольМихаил РазвожаевШколаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовости Севастополя
 
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