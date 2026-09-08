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В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи
В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи
Снижение стоимости на местные фрукты и овощи, а также сливочное масло отмечается на этой неделе в Севастополе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T18:20
2026-09-08T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Снижение стоимости на местные фрукты и овощи, а также сливочное масло отмечается на этой неделе в Севастополе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства города.Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров, отметил Щербин.В пресс-службе уточнили, что в условиях ограничений торговые сети поддерживают ассортимент и сдерживают рост цен благодаря ценовому соглашению между ритейлерами и правительством Севастополя. При этом крупные торговые сети города продолжают соблюдать условия меморандума, оставляя наценку на социальные товары до 15 %.Сегодня меморандум действует в 123 магазинах десяти торговых сетей. Он охватывает 46 позиций продовольственных и непродовольственных товаров. В конце августа в Севастополе фиксировали снижение стоимости гречки, курицы, свежих овощей и рыбных консервов. Незначительное повышение цен тогда коснулось сахара, муки, молока, свинины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаМагазины Севастополя обеспечены товарами на срок более 50 днейПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи

В Севастополе снизились цены на сливочное на масло и местные фрукты

18:20 08.09.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОвощи и фрукты на рынке
Овощи и фрукты на рынке
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Снижение стоимости на местные фрукты и овощи, а также сливочное масло отмечается на этой неделе в Севастополе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства города.
"Цены снизились на сливочное масло в связи с расширением ассортимента, а также на яблоки, огурцы, помидоры, лук репчатый и морковь по причине увеличения объемов нового урожая", - рассказал начальник отдела анализа торговли департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Александр Щебинин.
Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров, отметил Щербин.
В пресс-службе уточнили, что в условиях ограничений торговые сети поддерживают ассортимент и сдерживают рост цен благодаря ценовому соглашению между ритейлерами и правительством Севастополя. При этом крупные торговые сети города продолжают соблюдать условия меморандума, оставляя наценку на социальные товары до 15 %.
Сегодня меморандум действует в 123 магазинах десяти торговых сетей. Он охватывает 46 позиций продовольственных и непродовольственных товаров.

"Даже в условиях веерных отключений электроэнергии и ограничений режима работы для крупных магазинов торговые сети поддерживают запасы товаров в среднем по Севастополю на уровне до 56 дней", - добавили в правительстве города.

В конце августа в Севастополе фиксировали снижение стоимости гречки, курицы, свежих овощей и рыбных консервов. Незначительное повышение цен тогда коснулось сахара, муки, молока, свинины.
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