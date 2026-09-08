https://crimea.ria.ru/20260908/v-sevastopole-otmenili-ugrozu-vozdushnoy-opasnosti-1159190562.html

В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности

В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности

В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T17:10

2026-09-08T17:10

2026-09-08T17:17

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

воздушная тревога в севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695598_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_cd55a247a9510c0baf7105bbe08d2b40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 15.49. Над городом сбили 3 беспилотника. В районе Балаклавского шоссе произошло возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных домов выбило стекла и двери, поврежден автомобиль.В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260908/esche-tri-drona-sbity-nad-sevastopolem---povrezhdeny-dom-i-avtomobil-1159196882.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе