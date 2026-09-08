https://crimea.ria.ru/20260908/v-sevastopole-otmenili-ugrozu-vozdushnoy-opasnosti-1159190562.html
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:10
2026-09-08T17:10
2026-09-08T17:17
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 15.49. Над городом сбили 3 беспилотника. В районе Балаклавского шоссе произошло возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных домов выбило стекла и двери, поврежден автомобиль.В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности
17:10 08.09.2026 (обновлено: 17:17 08.09.2026)