https://crimea.ria.ru/20260908/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1159198850.html

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили четвертую за день воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T21:12

2026-09-08T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили четвертую за день воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33.В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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