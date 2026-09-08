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В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день
В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за воздушной опасности. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T18:34
2026-09-08T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за воздушной опасности. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Это уже четвертая тревога с начала суток. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, крым
В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день

Воздушная тревога звучит в Севастополе

18:34 08.09.2026 (обновлено: 18:50 08.09.2026)
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за воздушной опасности. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Это уже четвертая тревога с начала суток. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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