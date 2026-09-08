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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за воздушной опасности. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:06
2026-09-08T12:06
2026-09-08T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за воздушной опасности. Об этом предупреждает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены в городе воют второй раз за первую половину вторника. В первый раз угроза ударов объявлялась в 7:34.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги
12:06 08.09.2026 (обновлено: 12:10 08.09.2026)