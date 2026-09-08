https://crimea.ria.ru/20260908/v-rossii-sformiruyut-sistemu-monitoringa-situatsii-na-toplivnom-rynke---novak-1159192361.html

В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак

В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак

В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T15:16

2026-09-08T15:16

2026-09-08T15:19

топливо

топливо в крыму

александр новак

россия

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/48/1100524879_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_5593a6c518736dbc3e9f3688230bef8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Среди поручений вице-премьера - контроль соблюдения требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. А также повышение качества прогнозирования ситуации на топливном рынке и заблаговременное определение необходимых объемов импорта.Кроме того, Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива.В начале сентября зампредседателя Правительства сообщил, что ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил усилить контроль за ценами на топливоКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, александр новак, россия, экономика