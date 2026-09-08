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В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак
В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T15:16
2026-09-08T15:19
топливо
топливо в крыму
александр новак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Среди поручений вице-премьера - контроль соблюдения требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. А также повышение качества прогнозирования ситуации на топливном рынке и заблаговременное определение необходимых объемов импорта.Кроме того, Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива.В начале сентября зампредседателя Правительства сообщил, что ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил усилить контроль за ценами на топливоКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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топливо, топливо в крыму, александр новак, россия, экономика
В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке - Новак

Новак поручили сформировать систему мониторинга ситуации на топливном рынке

15:16 08.09.2026 (обновлено: 15:19 08.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.

"Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них - дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Среди поручений вице-премьера - контроль соблюдения требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. А также повышение качества прогнозирования ситуации на топливном рынке и заблаговременное определение необходимых объемов импорта.
Кроме того, Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива.
В начале сентября зампредседателя Правительства сообщил, что ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов.
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