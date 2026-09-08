https://crimea.ria.ru/20260908/v-rossii-podesheveli-kartofel-i-drugie-ovoschi-1159185098.html

В России подешевели картофель и другие овощи

В России подешевели картофель и другие овощи - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В России подешевели картофель и другие овощи

С началом массовой уборки овощей в России оптовые и розничные цены на эту продукцию традиционно стали снижаться, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T19:43

2026-09-08T19:43

2026-09-08T19:43

россия

минсельхоз рф

картофель

продовольственная безопасность

продукты

овощи

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. С началом массовой уборки овощей в России оптовые и розничные цены на эту продукцию традиционно стали снижаться, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.В Минсельхозе ожидают более заметного снижения цен на овощи с увеличением поставок отечественной продукции на рынок. По итогам прошлого года в России был получен высокий урожай картофеля и других овощей - 8,5 миллиона тонн и 7,6 миллиона тонн соответственно.Кроме того, несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, на данный момент собрано порядка 1,6 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Россия сократила импорт картофеля на 20% на фоне высоких урожаев. Снижение импорта связано с высокой урожайностью этой овощной культуры по итогам 2025 года, когда в РФ собрали 8,5 млн тонн картошки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовВ Севастополе высадили новую плантацию пекинской капустыВ Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минсельхоз рф, картофель, продовольственная безопасность, продукты, овощи, сельское хозяйство