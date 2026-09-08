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В РФ впервые отметят День языков народов России - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В РФ впервые отметят День языков народов России
В РФ впервые отметят День языков народов России - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В РФ впервые отметят День языков народов России
8 сентября в России впервые отметят России. Учредить праздник предложил в 2025 году Президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 8 сентября в России впервые отметят России. Учредить праздник предложил в 2025 году Президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации.Согласно сведениям Российской академии наук, в России зафиксировано 155 живых языков. Вместе с диалектами их число достигает 277.Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межъязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества.В этот день проводят разнообразные культурные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы и фестивали народных ремесел. В школах, университетах и библиотеках организуют тематические уроки, викторины и конкурсы, посвященные языкам и традициям народов. В городах и селах устраивают ярмарки и встречи с носителями языков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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инфографика, россия, праздники и памятные даты, общество
В РФ впервые отметят День языков народов России

Впервые 8 сентября россияне отметят День языков народов России

08:06 08.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 8 сентября в России впервые отметят России. Учредить праздник предложил в 2025 году Президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации.
Согласно сведениям Российской академии наук, в России зафиксировано 155 живых языков. Вместе с диалектами их число достигает 277.
Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межъязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества.
В этот день проводят разнообразные культурные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы и фестивали народных ремесел. В школах, университетах и библиотеках организуют тематические уроки, викторины и конкурсы, посвященные языкам и традициям народов. В городах и селах устраивают ярмарки и встречи с носителями языков.
День языков народов РоссииДень языков народов России
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