https://crimea.ria.ru/20260908/v-mid-rossii-nazvali-istinnye-tseli-ucheniy-nato-v-arktike-1159179697.html

В МИД России назвали истинные цели учений НАТО в Арктике

В МИД России назвали истинные цели учений НАТО в Арктике - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В МИД России назвали истинные цели учений НАТО в Арктике

Недавние учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению блока с Российской Федерацией. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T07:44

2026-09-08T07:44

2026-09-08T07:44

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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контингент нато

арктика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Недавние учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению блока с Российской Федерацией. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко.Он также назвал учения "неким сигналом" и "демонстрацией военных возможностей".В конце августа начале сентября страны НАТО провели в Арктическом регионе серию учений в рамках операции "Арктический часовой", направленной на расширение военного присутствия альянса в высоких широтах.В феврале директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя миссию НАТО "Арктический часовой", назвал ее деструктивной для Арктики и перспектив сотрудничества в регионе.На днях глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для Arctic.ru подчеркнул, что НАТО пытается превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания России и ее единомышленников.Ранее военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что, хотя на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО осознали, как сильно отстали от России в части контроля в Арктике и готовы на агрессивные действий, но на резкие шаги Запад вряд ли решится.Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва не раз заявляла, что не намерена нападать на государства Европы, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация европейских стран ведут к росту напряженности и не способствует разрешению украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – ПутинМеждународное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможностиРоссия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре

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арктика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, нато, контингент нато, арктика, безопасность