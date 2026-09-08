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В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T11:12
2026-09-08T11:12
2026-09-08T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим МЧС России напоминает, что в Крыму в период действия такой погоды запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 8 сентября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пожарная безопасность, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"9, 10, 11 и 12 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Напоминаем, с 24 июня действует особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС России напоминает, что в Крыму в период действия такой погоды запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 8 сентября.
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