https://crimea.ria.ru/20260908/v-krymu-prodlili-ekstrennoe-preduprezhdenie-ob-opasnoy-pogode-1159184014.html

В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T11:12

2026-09-08T11:12

2026-09-08T11:12

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим МЧС России напоминает, что в Крыму в период действия такой погоды запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 8 сентября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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