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В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T11:12
2026-09-08T11:12
пожарная безопасность
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим МЧС России напоминает, что в Крыму в период действия такой погоды запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 8 сентября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пожарная безопасность, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение
В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня

11:12 08.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорение сухой травы
Горение сухой травы - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на 4 дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"9, 10, 11 и 12 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Напоминаем, с 24 июня действует особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС России напоминает, что в Крыму в период действия такой погоды запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 8 сентября.
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