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Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь
Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь
В Крыму перед началом отопительного сезона открылись специализированные точки продажи угля жителям сельской местности и отдаленных населенных пунктов с печным... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:25
2026-09-08T10:25
2026-09-08T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму перед началом отопительного сезона открылись специализированные точки продажи угля жителям сельской местности и отдаленных населенных пунктов с печным отоплением. Минимальная стоимость твердого топлива – 16 500 рублей за тонну. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что адреса мест продажи доступны на официальных сайтах администраций муниципальных образований.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В срок и на 100% - как идет подготовка к отопительному сезону в КрымуВ Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиковКак Симферополь готовится к отопительному сезону
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, топливо, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма
Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь
Крым готовится к отопительному сезону: сколько стоит уголь
10:25 08.09.2026 (обновлено: 10:27 08.09.2026)