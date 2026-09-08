https://crimea.ria.ru/20260908/v-krymu-pered-otopitelnym-sezonom-nachali-prodavat-ugol-zhitelyam-sel-1159182775.html

Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь

Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь

В Крыму перед началом отопительного сезона открылись специализированные точки продажи угля жителям сельской местности и отдаленных населенных пунктов с печным... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T10:25

2026-09-08T10:25

2026-09-08T10:27

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юрий гоцанюк

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму перед началом отопительного сезона открылись специализированные точки продажи угля жителям сельской местности и отдаленных населенных пунктов с печным отоплением. Минимальная стоимость твердого топлива – 16 500 рублей за тонну. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что адреса мест продажи доступны на официальных сайтах администраций муниципальных образований.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В срок и на 100% - как идет подготовка к отопительному сезону в КрымуВ Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиковКак Симферополь готовится к отопительному сезону

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, топливо, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма