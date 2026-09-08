Рейтинг@Mail.ru
В Крыму началась вторая волна активности клещей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260908/v-krymu-nachalas-vtoraya-volna-aktivnosti-kleschey-1159181651.html
В Крыму началась вторая волна активности клещей
В Крыму началась вторая волна активности клещей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Крыму началась вторая волна активности клещей
В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T09:52
2026-09-08T09:52
крым
клещи
роспотребнадзор
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156167125_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fde523c08004cdb0ae292e5ae06b14d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, это меньше, чем в прошлом году.Результаты анализа клещей, снятых с людей, показали, что 6,2% из них были заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, моноцитарным эрлихиозом - 0,8%.По данным ведомства, привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита в Крыму 7 555 человек. Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифомВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156167125_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_41a25a902f0d9f062b63163f06e7ac60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, клещи, роспотребнадзор, общество, новости
В Крыму началась вторая волна активности клещей

В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей

09:52 08.09.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, это меньше, чем в прошлом году.

"Сейчас на полуострове началась вторая волна активности клещей. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2025 года - 46 случаев)", - отметили в управлении.

Результаты анализа клещей, снятых с людей, показали, что 6,2% из них были заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, моноцитарным эрлихиозом - 0,8%.
По данным ведомства, привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита в Крыму 7 555 человек.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифом
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
 
КрымклещиРоспотребнадзорОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:05Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов
12:02Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой
11:58Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД
11:31В Крыму меняется график некоторых электричек
11:21Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12
11:12В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасной погоде
10:59300 тонн топлива поступили в продажу в Крыму – где заправиться
10:52Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
10:46Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД
10:30Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
10:25Крым готовится к отопительному сезону: почем уголь
10:02Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
10:00Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
09:52В Крыму началась вторая волна активности клещей
09:41Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом
09:32В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены
09:13Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение 1:40
08:54Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
08:4546 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России
Лента новостейМолния