https://crimea.ria.ru/20260908/v-krymu-nachalas-vtoraya-volna-aktivnosti-kleschey-1159181651.html

В Крыму началась вторая волна активности клещей

В Крыму началась вторая волна активности клещей - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Крыму началась вторая волна активности клещей

В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T09:52

2026-09-08T09:52

2026-09-08T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, это меньше, чем в прошлом году.Результаты анализа клещей, снятых с людей, показали, что 6,2% из них были заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, моноцитарным эрлихиозом - 0,8%.По данным ведомства, привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита в Крыму 7 555 человек. Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифомВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, клещи, роспотребнадзор, общество, новости