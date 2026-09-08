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В Крыму началась вторая волна активности клещей
В Крыму началась вторая волна активности клещей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Крыму началась вторая волна активности клещей
В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T09:52
2026-09-08T09:52
2026-09-08T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, это меньше, чем в прошлом году.Результаты анализа клещей, снятых с людей, показали, что 6,2% из них были заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, моноцитарным эрлихиозом - 0,8%.По данным ведомства, привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита в Крыму 7 555 человек. Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифомВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
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крым, клещи, роспотребнадзор, общество, новости
В Крыму началась вторая волна активности клещей
В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. С начала года на полуострове зарегистрировали 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, это меньше, чем в прошлом году.
"Сейчас на полуострове началась вторая волна активности клещей. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 43 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2025 года - 46 случаев)", - отметили в управлении.
Результаты анализа клещей, снятых с людей, показали, что 6,2% из них были заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, моноцитарным эрлихиозом - 0,8%.
По данным ведомства, привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита в Крыму 7 555 человек.
Ранее Роспотребнадзор предупредил
о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.
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