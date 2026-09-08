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В Крыму меняется график некоторых электричек - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Крыму меняется график некоторых электричек
В Крыму меняется график некоторых электричек - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Крыму меняется график некоторых электричек
С 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график электричек, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T11:31
2026-09-08T11:31
крым
новости крыма
электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. С 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график электричек, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Так, со среды назначаются пригородные поезда №6814 сообщением Симферополь — Элеваторная, отправлением со станции Симферополь в 5:10; №6815 сообщением Элеваторная — Симферополь, отправлением со станции Элеваторная в 6:10.Кроме того, с 9 сентября корректируется график движения следующих пригородных поездов:- №6812 сообщением Анапа — Керчь-Южная Новый парк (отправлением со станции Анапа в 19:54, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 21:53 вместо 21:46);- №6128 сообщением Керчь-Южная Новый парк — Керчь (отправлением со станции Керчь-Южная Новый парк в 21:56 вместо 21:52, прибытие на станцию Керчь в 22:20 вместо 22:15).Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Как сообщалось ранее, с 26 августа в Крыму изменилось расписание восьми пригородных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентябряВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", расписание поездов в крыму
В Крыму меняется график некоторых электричек

В Крыму с 9 сентября меняется график некоторых пригородных поездов

11:31 08.09.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
Электричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. С 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график электричек, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Так, со среды назначаются пригородные поезда №6814 сообщением Симферополь — Элеваторная, отправлением со станции Симферополь в 5:10; №6815 сообщением Элеваторная — Симферополь, отправлением со станции Элеваторная в 6:10.
Кроме того, с 9 сентября корректируется график движения следующих пригородных поездов:
- №6812 сообщением Анапа — Керчь-Южная Новый парк (отправлением со станции Анапа в 19:54, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 21:53 вместо 21:46);
- №6128 сообщением Керчь-Южная Новый парк — Керчь (отправлением со станции Керчь-Южная Новый парк в 21:56 вместо 21:52, прибытие на станцию Керчь в 22:20 вместо 22:15).
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.
Как сообщалось ранее, с 26 августа в Крыму изменилось расписание восьми пригородных поездов.
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КрымНовости КрымаЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Расписание поездов в Крыму
 
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