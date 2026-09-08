https://crimea.ria.ru/20260908/v-kieve-progremeli-vzryvy-1159179245.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Киеве прогремели взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева в ночь на 8 сентября. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T06:22
2026-09-08T06:22
2026-09-08T06:22
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева в ночь на 8 сентября. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Воздушная тревога в городе была объявлена около полуночи. О работе ПВО сообщалось в 2:00. По данным Кличко, пожары и повреждения инфраструктуры зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарниццком районах.Как добавили в городской военной администрации Киева, отмена тревоги была объявлена в 5:53."В Подольском районе горит складское помещение", - уточнили власти.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы прогремели также в Бориспольском и Фастовском районах. "В Бориспольском районе вспыхнули пожары на промышленных предприятиях. Зафиксированы повреждения также одного из логистических центров", - сообщили украинские пожарные. Президент России Владимир Путин 5 сентября дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. Как сообщил президент, Вооруженные силы не атаковали Киев с полуночи 5 сентября.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, виталий кличко, в мире, новости сво, новости
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремела серия взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева в ночь на 8 сентября. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Воздушная тревога в городе была объявлена около полуночи. О работе ПВО сообщалось в 2:00.
По данным Кличко, пожары и повреждения инфраструктуры зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарниццком районах.
Как добавили в городской военной администрации Киева, отмена тревоги была объявлена в 5:53.
"В Подольском районе горит складское помещение", - уточнили власти.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы прогремели также в Бориспольском и Фастовском районах.
"В Бориспольском районе вспыхнули пожары на промышленных предприятиях. Зафиксированы повреждения также одного из логистических центров", - сообщили украинские пожарные.
Президент России Владимир Путин 5 сентября дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. Как сообщил президент, Вооруженные силы не атаковали Киев с полуночи 5 сентября.
В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
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