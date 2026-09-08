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В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены
В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 08.09.2026
В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены
В результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области погиб мужчина и трое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T09:32
2026-09-08T09:32
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
егор ковальчук
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области погиб мужчина и трое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Также повреждения получили два административных здания и три автомобиля.По данным губернатора, всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области средствами ПВО уничтожен 81 вражеский беспилотник.В ночь на вторник 384 украинских беспилотника были уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России.Также сообщалось, что поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Как стало известно в понедельник, погибли 15-летняя девочка и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и умер в реанимации. Позже стало известно, что погибший – звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиВ Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
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РИА Новости Крым
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брянск, брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, атаки всу
В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены

В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены

09:32 08.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области погиб мужчина и трое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Стародубе. От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь", - написал глава Брянской области в своем канале в МАКС.
Также повреждения получили два административных здания и три автомобиля.
По данным губернатора, всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области средствами ПВО уничтожен 81 вражеский беспилотник.
В ночь на вторник 384 украинских беспилотника были уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России.
Также сообщалось, что поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Как стало известно в понедельник, погибли 15-летняя девочка и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и умер в реанимации. Позже стало известно, что погибший – звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов.
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БрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиЕгор КовальчукАтаки ВСУ
 
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