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В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены

В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 08.09.2026

В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС один человек погиб и трое ранены

В результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области погиб мужчина и трое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T09:32

2026-09-08T09:32

2026-09-08T09:32

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области погиб мужчина и трое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Также повреждения получили два административных здания и три автомобиля.По данным губернатора, всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области средствами ПВО уничтожен 81 вражеский беспилотник.В ночь на вторник 384 украинских беспилотника были уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России.Также сообщалось, что поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Как стало известно в понедельник, погибли 15-летняя девочка и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и умер в реанимации. Позже стало известно, что погибший – звукооператор севастопольского театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиВ Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, атаки всу